Офицер заявил, что ВСУ перестали использовать бронетехнику на авдеевском направлении

По словам одного из командиров группировки "Юг" с позывным Спартанец, причиной стала угроза быть атакованными российскими дронами-камикадзе

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Украинская армия на авдеевском направлении фронта перестала использовать бронетехнику из-за угрозы быть атакованными российскими дронами-камикадзе. Вместо этого ВСУ отправляют в атаку малые группы пехоты по пять человек в каждой, сообщил ТАСС один из командиров группировки "Юг" на авдеевском направлении с позывным Спартанец.

"Сейчас меньше стало [попыток атаковать], у нас появились дроны-камикадзе, поэтому на бронетехнике они к нам не выходят наступать, пока действуют мелкими группами. У них новая тактика: 20 человек - четыре группы по 5 человек, они стараются волнами по лесополосе наступать", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ситуация на направлении остается очень сложной. "Противник ежедневно до трех-четырех атак проводит. Все отслеживается, наблюдательные посты плюс беспилотные летательные аппараты постоянно работают в определенных районах. Поражаем противника преимущественно на подступах - мы их видим и наносим огневое поражение", - отметил Спартанец.

Также он сообщил, что на направлении ВСУ используют в основном ствольную артиллерию калибра 155 мм. В самом населенном пункте работают только минометные подразделения, обстреливая город из многоэтажных домов в микрорайоне Химик на западе города. При этом силы группировки "Юг" контролируют огневые точки противника, вовремя реагируют и наносят ответные удары.