В Балтийске прошел Военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы

ТАСС, 30 июля. Более 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения приняли участие в военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота на главной базе Балтийского флота (БФ) в Балтийске Калининградской области, сообщает пресс-служба флота.

"Сегодня, 30 июля, в главной базе Балтийского флота в городе Балтийске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России. В военно-морском параде и военно-спортивном празднике задействовано более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота", - указано в сообщении.

В парадном строю на акватории морского канала Балтийска выстроились эскадренный миноносец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", малый противолодочный корабль "Калмыкия", судно связи "Федор Головин", малый ракетный корабль "Пассат", ракетный катер "Заречный", пограничный сторожевой корабль "Надежный", базовый тральщик "Новочебоксарск".

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы. В парадном строю прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев поздравил военнослужащих и отметил, что нынешнее поколение военных моряков с достоинством и честью выполняет свой патриотический и воинский долг. По словам командующего, сегодня Балтийский флот успешно решает задачи в интересах обеспечения безопасности государства.

Далее состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Петру I. В соответствии с регламентом проведения торжества вице-адмирал Воробьев обошел на катере "Андрей Первозванный" парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравил моряков с праздником. Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления "Виват флоту!". В ходе представления были показаны сцены, рассказывающие о юности Петра I, зарождении и строительстве российского флота, Великом посольстве в Западную Европу во главе с царем, в том числе в Пиллау (ныне - Балтийск) и другие исторические события. Кроме того, был показан эпизод с демонстрацией флагов Военно-морского флота России, начиная от 1669 года и до современного Андреевского флага.

Далее состоялось прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу Балтийска. Моряки продемонстрировали гостям праздника 11 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей, а рейдовые буксиры выполнили сложное маневрирование на воде, получившее название "Вальс буксиров". На площади Балтийской Славы развернута выставка вооружений флота. На причалах у площади ошвартованы ракетный катер "Моршанск", десантный катер "Денис Давыдов", спасательный многофункциональный катер "СМК-2172" и большой гидрографический катер "Александр Евланов". Корабли и суда Балтийского флота открыты для посещения гостями праздника.

День ВМФ в Архангельской области

В Северодвинске Архангельской области главный парад региона состоялся на площади Победы. Торжественным маршем прошел личный состав гарнизона Северодвинска в сопровождении военно-духового оркестра Беломорской военно-морской базы Северного флота. Вместе с офицерами по площади прошли молодые кадеты из Юнармии.

В параде приняли участие 14 парадных расчетов, он завершился шоу пилотажной группы "Первый полет" на самолетах Як-52. В городе открылась выставка военной техники, вечером состоится концерт Дениса Майданова и салют.

В Архангельске проходят выступления военных духовых оркестров в рамках XI фестиваля "Дирекцион-норд", впервые в город приехали военные оркестры из Екатеринбурга и Челябинска. Среди участников - духовые коллективы и музыканты из Белоруссии, Костромы, Архангельска, Мирного и Северодвинска. Специальный гость фестиваля - солист-саксофонист, инструменталист, заслуженный артист России Вениамин Мясоедов. На Северной Двине пройдет парад яхт.