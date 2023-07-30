30 июля, 10:06
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской БМП на запорожском направлении

© Минобороны России

Как отметили в ведомстве, удар нанес экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил управляемой ракетой боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, выявив выдвижение БМП ВСУ, нанес удар управляемой ракетой", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что результате удара бронетехника противника полностью уничтожена прямым попаданием. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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