МО РФ заявило об уничтожении БМП ВСУ ударом управляемой ракеты на южнодонецком направлении

Военная операция на Украине

Как отметили в ведомстве, удар нанес экипаж вертолета Ка-52

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ. "Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство заявило об уничтожении экипажем вертолета Ка-52 украинской БМП на запорожском направлении.