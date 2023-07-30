30 июля, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении БМП ВСУ ударом управляемой ракеты на южнодонецком направлении

Как отметили в ведомстве, удар нанес экипаж вертолета Ка-52

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ. "Экипаж вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил БМП противника, ведущую огонь по позициям российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство заявило об уничтожении экипажем вертолета Ка-52 украинской БМП на запорожском направлении. 

Теги:
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