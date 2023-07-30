В день ВМФ у острова Корфу открыли барельеф, посвященный победе российского флота

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков отметил, что в результате взятия острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков открыл в День Военно-морского флота России в Адмиралтействе барельеф, посвященный легендарному штурму французской крепости на острове Корфу (Ионическое море) моряками Средиземноморской эскадры вице-адмирала Федора Ушакова в 1799 году. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметил замглавы военного ведомства, в результате взятия острова страна приобрела мощный опорный пункт в Средиземном море, пошатнула авторитет Франции и укрепила свои позиции среди европейских монархий. "Уверен, что барельеф станет не только украшением здания главного Адмиралтейства, но и будет служить напоминанием о легендарной странице истории отечественного флота, о доблестных героях-моряках, которые самоотверженно отстаивали статус России как великой морской державы", - сказал Панков на церемонии открытия барельефа.

Замминистра обороны РФ поздравил всех присутствующих на торжественной церемонии с Днем ВМФ, а также выразил благодарность военным художникам студии имени М. Б. Грекова, принимавшим участие в создании барельефа. Автором барельефа является скульптор Алексей Игнатов.

Малые скульптурные формы в честь исторических событий ВМФ России традиционно открывают в день праздника с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе состоялось открытие барельефа "Гангутское сражение". В последующие годы были открыты скульптурные произведения, посвященные Чесменскому и Синопскому сражениям. По данным оборонного ведомства, в дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота.

Штурм крепости

Штурм крепости на острове Корфу был успешно проведен в течение трех дней силами военных моряков русско-турецкой эскадры под командованием непобедимого флотоводца вице-адмирала Ушакова в феврале 1799 года после четырехмесячной блокады. Это был уникальный для того времени военный опыт проведения успешной морской операции против берегового укрепления.

В результате победы Ушакова в плен сдались 2 931 военнослужащий французского гарнизона (в том числе 4 генерала). Также победители получили множество военных трофеев. В порту Корфу были захвачены линейный корабль "Леандр", фрегат "Брюне" и более 10 различных кораблей и судов противника. Потери составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев.

За этот штурм император Павел I произвел Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена святого Александра Невского.

Взятие Корфу завершило освобождение Ионических островов из-под власти французов. На освобожденных островах под временным протекторатом России и Турции была создана Республика Семи Островов, в течение нескольких лет служившая опорной базой для русской средиземноморской эскадры.