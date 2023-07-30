Военнослужащие Каспийской флотилии получили более 1 тыс. наград за участие в СВО

Корабли бригады надводных кораблей флотилии выполняют боевые задачи в акватории Черного и Азовского морей

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии с начала специальной военной операции награждены различными наградами за мужественное выполнение задач в зоне проведения СВО на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"За мужественное выполнение задач в зоне СВО более 1 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии награждены различными наградами. Корабли бригады надводных кораблей флотилии наносят удары высокоточным оружием по заданным целям из акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Десантные катера дивизиона надводных кораблей и артиллерийские катера бригады охраны водного района, противодиверсионные катера отряда специального назначения выполняют задачи в акватории Черного и Азовского морей.