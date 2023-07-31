В РФ разработали систему управления дронами, способную преодолевать действие РЭБ

Разработка позволит сократить время разработки новых беспилотников в 1,7 раза и снизить их стоимость до 30%

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Новую систему управления беспилотниками, которая позволяет преодолевать действие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработали в России в центре компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в Фонде поддержки проектов НТИ.

"В России разработали новую систему управления беспилотниками. Она позволяет преодолевать действие РЭБ", - рассказали в фонде в рамках форума "Архипелаг-2023".

Экосистема управления состоит из объединенных блоков автопилота, навигационного приемника, компаса, системы воздушных сигналов, бортовых аэронавигационных огней, а также блоков управления силовой нагрузкой и установкой. "Она предназначена для различных типов беспилотных авиационных судов и работает на распределенной помехоустойчивой шине данных. Для универсальности применения система включает самые распространенные стандарты использования с открытым исходным кодом", - отметили в фонде.

Как сообщил ТАСС директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев, решение нацелено на импортозамещение и повышение надежности создаваемой продукции, а также ускорение серийного производства новых типов беспилотных авиационных систем на отечественный рынок. "Она позволит сократить время разработки новых беспилотников в 1,7 раза и снизить их стоимость до 30%. Разработка создана в центре компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис", - отметил директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.

Потенциальными заказчиками новой разработки могут стать промышленные предприятия по производству беспилотников. В их числе ГТЛК, компании "Татнефть", "Интер РАО", "Вертолеты России" и "ВР-технологии".

Управление агродронами

Также в Фонде поддержки проектов НТИ ТАСС сообщили, что в России открыли школу по обучению пилотов управления агродронами. В ней к 2030 году планируют обучить до 100 тыс. человек на основе собственного софта и почти 2 тыс. высокотехнологичных комплексов для практического применения. "В образовательном проекте, который инициирован холдингом "Агримакс", планируется обучить специалистов-операторов по двухуровневой схеме управления дроном", - добавили в фонде.

Согласно предоставленным данным, профессия будет включать в себя обучение навыками построения полетного задания для группы дронов-опрыскивателей, возможность контроля управления всеми дронами с одного устройства, оптимизация маршрута, корректировка летных заданий по метеоусловиям и другие навыки.

По словам Медведева, мультипликационный финансовый эффект от новой образовательной инициативы составит около 500 млрд рублей, подстегнет спрос на покупки беспилотных авиационных судов, усилит социальное развитие в сельской местности, а также укрепит обороноспособность страны за счет устойчивых навыков управления беспилотниками. "Дефицит высококвалифицированных кадров на рынке сельского хозяйства сегодня превышает 100 тыс. человек. Аграрных беспилотных систем насчитывается не более 10 тыс. штук", - добавил Медведев.

По его информации, в России есть порядка 70 агрохолдингов, готовых обучать персонал. Более 130 тыс. фермерских хозяйств смогут самостоятельно пройти обучение новым технологиям, а 248 кафедр российских аграрных вузов получат возможность внедрить дисциплины в образовании.

Форум "Архипелаг-2023 - интенсив для проектов, определяющих будущее новых отраслей: беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика.