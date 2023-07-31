"Высокоточные комплексы" успешно испытали на "Солнцепеках" новую систему навигации

Система также повышает автоматизирует процессы расчета геодезических и специальных задач, добавили в холдинге

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новая система навигации разработки ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") для боевых машин тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" успешно прошла испытания. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в холдинге.

"ВНИИ "Сигнал" провел успешную апробацию современной системы навигации для БМ ТОС-1А "Солнцепек". Кроме того, эта система повышает точность стрельбы БМ ТОС-1А, автоматизирует процессы расчета геодезических и специальных задач. В дальнейшем планируется укомплектовать этими навигационными системами все боевые машины", - сообщили там.

Система "Солнцепек" использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 000 кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. "Солнцепеки" могут нанести удар на дистанции до 6 км.