Российские войска поразили стартовую площадку беспилотников ВСУ на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что экипажи вертолетов армейской авиации уничтожили танк и два БТР в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Юг" ВС РФ поразила склад боеприпасов и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки поражены склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовая площадка беспилотных летательных аппаратов с двумя БПЛА в районах населенных пунктов Красное и Белая Гора", - сказал Астафьев.

Кроме того, он рассказал, что экипажи вертолетов армейской авиации уничтожили танк и два бронетранспортера, один из которых американского производства М113, в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары по четырем пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Также экипажами вертолетов армейской авиации в районах Клещеевки и Андреевки уничтожены танк и два бронетранспортера, один из которых американского производства М113", - сказал Астафьев.

Также он сообщил, что артиллерией группировки поражены склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовая площадка беспилотных летательных аппаратов с двумя дронами в районах населенных пунктов Красное и Белая гора.

"Подразделениями специального назначения соединения Южного военного округа выявлены, а затем уничтожены огнем артиллерии три группы пехоты общей численностью до 14 украинских военнослужащих, пулеметный расчет, самоходная артиллерийская установка и миномет на опорных позициях вблизи Дылеевки, Озаряновки, Спорного, Победы и Марьинки", - добавил Астафьев.