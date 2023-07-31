Медик заявил, что военврачи регулярно сталкиваются с ранениями кассетными боеприпасами ВСУ

Специалист назвал их "смертоносным оружием"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские военные врачи регулярно сталкиваются с последствиями применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявил российский фельдшер с позывным Гасконец.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных врачей и медицинского персонала Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации. "Сталкивались с кассетными боеприпасами. Они (ВСУ - прим. ТАСС) регулярно их используют. Что в "красной зоне", что здесь, бывает, прилетает. Это смертоносное оружие, так как оно взрывается сверху и разрываются кассеты. То есть область поражения большая. В городских боях могут мирные жители пострадать", - заявил медик, слова которого приводит оборонное ведомство.

По словам специалиста, он работает с штурмовыми отрядами, выезжая вместе с бойцами на передовую. Для дальнейшего лечения раненых эвакуируют в полковой медпункт, которой находится приблизительно в 10 км от передовой.

В Минобороны РФ подчеркнули, что военнослужащие передовых полевых госпиталей и медицинских пунктов ЗВО в ходе проведения СВО ежедневно выполняют миссию по медицинскому обеспечению бойцов и гражданского населения, попавших под удар ВСУ.

"Основными направлениями в обращениях мирных граждан на освобожденных территориях остаются осколочные ранения при подрыве на запрещенных минах "лепесток", противопехотных минах дистанционного минирования иностранного производства, а также кассетных снарядах", - отметили в военном ведомстве.