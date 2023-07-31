31 июля, 06:34,
обновлено 31 июля, 06:48
Военная операция на Украине

В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр

По данным представителя экстренных служб региона, уничтожена 10 боевиков и лодка

ГЕНИЧЕСК, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, уничтожены 10 боевиков и лодка, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожены одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Борщевой. Пресечена попытка ВСУ форсирования реки Днепр в районе острова Малый Белогрудый, в результате огневого поражения уничтожены лодка и 10 боевиков ВСУ", - сказал он.

На херсонском направлении уничтожены одна радиолокационная станция AN/TPQ-36 и пять боевиков ВСУ в районе населенного пункта Белозерка, гаубица М777 с боекомплектом в районе населенного пункта Молодежное, позиция подразделений ВСУ в районе населенного пункта Антоновка. На каховском направлении уничтожены две позиции подразделений ВСУ около Гавриловки и Михайловки. 

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