Силы РФ нанесли удары по готовящимся к атаке на ЗАЭС ВСУ на правом берегу Днепра

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, "сейчас отрабатывают Кривой Рог и Херсон"

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Российские силы нанесли удары по подразделениям сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, которые готовились к форсированию реки и захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня Марганец и Никополь хорошо отработали, а сейчас отрабатывают Кривой Рог и Херсон. Все по поводу форсирования Днепра и планов ВСУ по атаке на Энергодар и ЗАЭС. Там у ВСУ части ССО на правом берегу, Александр Тарнавский [командующий группировкой "Таврия" ВСУ] давал приказ по боевой готовности и подготовке к движению", - сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ могут попробовать предпринять атаку на Энергодар и Запорожскую АЭС в конце июня, когда достаточно просохнет дно водохранилища, исчезнувшего после разрушения Каховской ГЭС. "Ширина Днепра в этом районе уменьшилась в разы, его проще преодолеть", - пояснил он. Рогов отметил, что ВСУ проводили подготовительные мероприятия, в частности выгоняли на дно водохранилища легкую бронетехнику, чтобы понять, сможет ли она передвигаться по этой местности.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.