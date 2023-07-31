Рогов сообщил о снижении интенсивности боев в районе Орехова

Причинами этому послужили дожди и уменьшившиеся возможности использования бронетехники, пояснил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Интенсивность боевых действий в районе города Орехова в Запорожской области, который является одним из основных направлений украинского наступления, снизилась из-за дождей и уменьшившихся возможностей использования бронетехники. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По ореховскому участку: сейчас дожди, интенсивность боевых действий снизилась. Вода играет свою роль, все немного подувязли, и той активности, которая была последние несколько дней, не наблюдается. Идут перегруппировка и артиллерийские дуэли, никто снарядов не жалеет", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.