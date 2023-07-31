В Запорожской области заявили об отказе ВСУ от наступления в регионе из-за потерь

По словам врио губернатора Евгения Балицкого, многие украинские солдаты сдаются в плен

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются наступать на запорожском направлении из-за колоссальных потерь. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные. Наши подразделения видят неслаженные действия противника, который начал формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой", - написал он в своем Telegram-канале.