31 июля, 08:03
Военная операция на Украине

В Запорожской области заявили об отказе ВСУ от наступления в регионе из-за потерь

По словам врио губернатора Евгения Балицкого, многие украинские солдаты сдаются в плен

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются наступать на запорожском направлении из-за колоссальных потерь. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Солдаты ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни. Потери у стороны противника колоссальные. Наши подразделения видят неслаженные действия противника, который начал формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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