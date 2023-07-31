31 июля, 08:04
Военная операция на Украине

ВС РФ управляемой ракетой уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в районе Антоновского моста

Как сообщили в Минобороны РФ, оттуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России при помощи управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста в Херсоне, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе Антоновского моста десантники обнаружили в полуразрушенном доме наблюдательный пункт украинских формирований, откуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра. Мобильная группа новороссийских десантников на автомобиле багги, оснащенном противотанковым ракетным комплексом "Корнет", оперативно выдвинулась в указанный район для уничтожения цели. В результате пуска управляемой ракеты наблюдательный пункт ВСУ уничтожен", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства. 

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