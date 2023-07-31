ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31

Работы выполнены в рамках гособоронзаказа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Об этом сообщили журналистам в ОАК.

"Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования. Обновленные истребители возвращаются в строй с теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности", - сказали в корпорации.

Как сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, "модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в контуре ОАК". "Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - привели слова Слюсаря в корпорации.

МиГ-31 - советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, опытный образец поднял в воздух шеф-пилот завода им. Микояна Александр Федотов. Самолет был принят на вооружение 6 мая 1981 года. Производился в 1975-1994 гг. на авиазаводе "Сокол" в г. Горьком (ныне Нижний Новгород), всего было построено более 500 единиц. В настоящее время машины этого типа эксплуатируются Вооруженными силами РФ и Казахстана.