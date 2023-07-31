"Калашников" за первые шесть месяцев 2023 года выполнил гособоронзаказ на 100%

Концерн сообщил об увеличении общего плана производства на 60% за два года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Общий план производства концерна "Калашников" за прошедшие два года увеличился на 60%, при этом за первые шесть месяцев 2023 года гособоронзаказ выполнен на 100%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило план сдачи оружейной продукции за первые шесть месяцев текущего года. При увеличении общего плана производства на 60% за прошедшие два года выполнение гособоронзаказа составило 100%", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь президент концерна "Калашников" Алан Лушников, слова которого приводит пресс-служба, заявил об экономическом эффекте, превышающем 300 млн рублей, от сокращения издержек в первом полугодии. "Коллектив прилагает максимальные усилия для обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации как новыми образцами оружия, так и традиционными, принятыми на вооружение в предыдущие годы. Идет активное освоение снайперской винтовки Чукавина, автомата АК-19, пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, запущены другие важные проекты", - сказал он.

В пресс-службе также отметили, что концерн реализует несколько мероприятий, чтобы своевременно выполнить ГОЗ. Так, "Калашников" внедряет автоматизированную систему планирования, запускает новое оборудование, активно привлекает персонал, занимается повышением квалификации сотрудников.