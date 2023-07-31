Песков заявил, что контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось

По словам пресс-секретаря президента России, киевский режим не имеет успехов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, киевский режим не имеет успехов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление у Украины не получается так, как оно задумывалось в Киеве", - указал он.

В беседе с журналистами представителя Кремля также попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "война возвращается на территорию России". "Нет, вряд ли", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать это успехом киевского режима.

"Очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, бесцельно. Это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных столиц", - отметил Песков.