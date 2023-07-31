Песков назвал украинские удары по территории России "актами отчаяния"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "делается все возможное, чтобы минимизировать риск этих ударов"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия будет продолжать бороться с украинскими террористическими ударами по гражданским объектам на территории РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния на фоне неудач". "Конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары нацелены именно на гражданские, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться. Конечно, о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится", - подчеркнул Песков

Киевский режим подтверждает свою сущность, продолжая попытки нанесения террористических ударов, заявил Песков.

"Да, еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются попытки нанесения террористических ударов", - сказал он.

Песков добавил, что "делается все возможное, чтобы минимизировать риск этих ударов".

Песков указал на то, что меры безопасности в Москве и регионах из-за продолжающихся атак со стороны Украины усилены. "Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так принимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам и по жилому сектору со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, это касается всех регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о конкретных мерах безопасности, он отметил: "Что касается конкретики, то здесь, конечно, вам нужно адресовать свои вопросы в Минобороны. На этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается".