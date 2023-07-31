31 июля, 10:01,
обновлено 31 июля, 10:16
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что ВС РФ благодаря профессиональным действиям не допустили продвижения ВСУ

© Минобороны России

По словам министра обороны, объединенная группировка российских войск "продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Объединенная группировка войск Вооруженных сил (ВС) РФ продолжает активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям российских войск продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не допущено. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Он отметил, что объединенная группировка российских войск "продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника".

"Командование Вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", - сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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