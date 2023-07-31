Шойгу: ВС РФ сорвали масштабную попытку ВСУ прорвать оборону на ореховском направлении

По словам министра обороны, подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка проявили стойкость и самоотверженность

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на ореховском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону", - заявил он.

По его словам, подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка проявили стойкость и самоотверженность. "Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. <...> Потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели", - подчеркнул Шойгу.