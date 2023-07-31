31 июля, 10:03,
обновлено 31 июля, 10:09
Военная операция на Украине

Шойгу рассказал о потерях ВСУ в районе Работина 26 и 27 июля

© Минобороны России

Противник потерял более 400 украинских военных, 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк, из них три - немецкие Leopard, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска за 26 и 27 июля в районе Работина уничтожили более 400 украинских военных, 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк, из них три - немецкие Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Только за два дня - 26 и 27 июля - в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники", - сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация