Шойгу рассказал о потерях ВСУ в районе Работина 26 и 27 июля

Противник потерял более 400 украинских военных, 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк, из них три - немецкие Leopard, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска за 26 и 27 июля в районе Работина уничтожили более 400 украинских военных, 63 единицы бронетехники, в том числе 31 танк, из них три - немецкие Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только за два дня - 26 и 27 июля - в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники", - сказал министр на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.