Шойгу заявил об освобождении от националистов Ковалевки, Сергеевки и станции Молчановка

По словам министра обороны, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России освободили в ходе спецоперации населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка - на купянском. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. "Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки", - добавил Шойгу.