31 июля, 10:02,
обновлено 31 июля, 10:14
Военная операция на Украине

Шойгу заявил об освобождении от националистов Ковалевки, Сергеевки и станции Молчановка

© Минобороны России

По словам министра обороны, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России освободили в ходе спецоперации населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка - на купянском. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, которые действовали активно и маневренно. "Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки", - добавил Шойгу. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация