По словам министра обороны России, поставки оружия Украине затягивают военный конфликт

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.

"Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу также уточнил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц составили более 20,8 тыс. военных и более 2,2 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.