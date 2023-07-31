Шойгу заявил, что Киев сосредоточился на терактах по гражданской инфраструктуре России

По словам министра обороны России, причиной этому послужило неудачное "контрнаступление" ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Киев сосредоточился на террористических атаках по гражданской инфраструктуре России на фоне неудачного "контрнаступления" Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье утром, что на город была совершена атака украинских беспилотников. В результате незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москвы-Сити", жертв нет. Позднее в Минобороны России уточнили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории "Москвы-Сити".

Кроме того, по данным МО РФ, в ночь на воскресенье Украина попыталась атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками, 16 из них уничтожены средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также 28 июля, как сообщали в оборонном ведомстве, Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. В результате атаки повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.