Шойгу: ВС РФ увеличили в разы интенсивность ударов по украинским военным объектам

Министр обороны России отметил, что силы РФ приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря с учетом складывающейся обстановки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря с учетом складывающейся обстановки. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что Киев сосредоточился на террористических атаках по гражданской инфраструктуре России на фоне неудачного "контрнаступления" Вооруженных сил Украины.

"С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Вооруженные силы России ранее наносили удары возмездия в ответ на атаку Киева по Крымскому мосту. Так, 18 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по объектам в районах Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. 19 июля он сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины, а 20 июля - по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска (украинское название - Черноморск). Кроме того, 21 июля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России.