МО РФ планирует заключить контракты на сумму свыше 433 млрд рублей "Армии-2023"

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ходе форума почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей по итогам Международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей. <…> На форум приглашены главы 108 оборонных ведомств. Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке", - заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр обороны РФ добавил, что в ходе форума почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. "В программу включены вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке", - отметил Шойгу.

По его словам, независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир - общая безопасность". Кроме того, на форуме будут проведены круглые столы по вопросам специальной военной операции.

Также министр обороны РФ напомнил, что в августе состоится Второй международный антифашистский конгресс, который пройдет на территории Белоруссии и в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке. "Помимо пленарного заседания, в работе секций планируется провести научно-практическую конференцию "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции", - заявил Шойгу.

Форум "Армия-2023" будет проведен в период с 14 по 20 августа.