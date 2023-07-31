Три корабля проекта "Каракурт" планируют принять в состав ВМФ РФ до конца года

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что еще два корабля этого проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Три корабля проекта 22800 "Каракурт" войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта - "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Министр отметил, что еще два корабля этого проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Также в ходе селекторного совещания был заслушан доклад о графике производства морских тральщиков проекта 12700 "Александрит". "Эти новые корабли решают задачи противоминной обороны ближней морской зоны. Они оснащены новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром, робототехническими комплексами", - сказал глава Минобороны России.

О кораблях

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Спроектированы центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение 800 тонн и вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК".

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.