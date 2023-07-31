Шойгу сообщил о зачислении в военные вузы РФ 15 тыс. человек

По словам министра обороны, из них 1,5 тыс. - участники СВО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 15 тыс. первокурсников зачислены в военные учебные заведения России, из них 1,5 тыс. - участники специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В этом году в военные вузы зачислено более 15 тыс. первокурсников, а с 1 сентября они естественно приступят к учебе, в том числе и в довузовских учебных заведениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что из зачисленных в вузы 1,5 тыс. - участники специальной военной операции, большинство имеют боевые награды.