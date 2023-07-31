Шойгу сообщил о возобновлении подготовки офицерских кадров на базе Донецкого училища

Министр обороны отметил, что интерес молодежи к учебным заведениям военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и летным вузам воздушно-космических сил значительно вырос

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подготовка офицерских кадров для ВС РФ на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища возобновилась. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Возобновлена подготовка офицерских кадров для вооруженных сил на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и летным вузам воздушно-космических сил. В довузовских военных учебных заведениях конкурс составил до 11 человек на место

Министр обороны РФ также сообщил, что в этом году начинает работу Иркутское суворовское училище. "Хочу пожелать офицерам, курсантам, воспитанникам успехов в учебе и настойчивости в овладении новыми знаниями. И здесь я хочу обратить внимание, кто занимается образованием, подготовкой кадров, мы должны максимально использовать опыт тех, кто у нас проявил себя в специальной военной операции и, естественно, кому есть, что передавать", - сказал Шойгу.