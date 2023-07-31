Активные действия России, потери ВСУ и защита инфраструктуры. Тезисы доклада Шойгу

Российские военные продолжают активные действия на всех направлениях, сосредоточившись на ослаблении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

Киев, подчеркнул он, отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций, но нигде не добился успеха, а его потери за месяц превысили 20,8 тыс. человек и 2,2 тыс. единиц вооружения.

Министр также рассказал об усилении защиты инфраструктурных объектов, которые Украина пытается атаковать из-за неудач в "контрнаступлении", и поблагодарил военных "за службу, мужество, героизм". ТАСС собрал основные заявления Шойгу.

О ситуации в зоне СВО

"Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредоточивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника".

Украинское командование "отчаянно бросает новые силы" на штурм российских позиций, но благодаря "грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено".

"На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону". Только 26 и 27 июля в районе населенного пункта Работино Киев потерял более 400 человек убитыми, 31 танк, включая три немецких Leopard и два французских, а также 32 боевые бронированные машины.

Российские военные на краснолиманском направлении освободили Ковалевку и Сергеевку, а на купянском - железнодорожную станцию Молчановка.

О потерях Киева

ВСУ за месяц потеряли 20 824 человека и 2 227 единиц вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley, 50 самоходных артиллерийских установок западного производства и 40 гаубиц M777. (3 июля Шойгу сообщал, что за месяц было уничтожено около 2 500 единиц вооружения, включая 920 единиц бронетехники, среди которых 16 танков Leopard - прим. ТАСС.)

"Очевидно, что поставляемое [Киеву] западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт".

Об украинских атаках на гражданскую инфраструктуру

Киев на фоне неудачного "контрнаступления" "сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру" на территории России. "С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты".

Об усилении ВМФ России

Руководство Минобороны РФ рассмотрит вопросы, связанные со строительством морских тральщиков проекта 12700 "Александрит", оснащенных "новейшими средствами поиска и уничтожения мин, гидроакустическими станциями, противоминным контуром", а также роботами.

Также планируется рассмотреть сроки строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". "В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон". Три корабля планируется принять в состав военно-морского флота до конца текущего года. Еще два - ввести в эксплуатацию в 2024-м".

О наборе в военные вузы

В военные вузы зачислили более 15 тыс. первокурсников, 1,5 тыс. из них - участники специальной военной операции. "Многие, а если говорить точнее, то большинство имеют боевые награды".

"Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения и летным вузам Воздушно-космических сил. В других вузах у нас по-прежнему такой же высокий конкурс, как и был ранее".

На базе Донецкого высшего общевойского командного училища возобновилась подготовка офицерских кадров.

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