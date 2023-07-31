Штраф за неявку в военкомат без уважительной причины повысится до 30 тыс. рублей

Штраф за такое правонарушение ранее составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект закона был внесен в парламент 1 февраля 2019 года группой депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым и принят в первом чтении 17 марта 2021 года.

Ранее штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины составлял от 500 до 3 тыс. рублей. Теперь за неявку в военкомат размер штрафа будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Непредоставление в военкомат (или орган первичного воинского учета) сведений об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, места жительства без оформления регистрации будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей будет назначен подлежащему первичному воинскому учету гражданину, если тот в период призыва не сообщит в соответствующую структуру о выезде с места жительства более чем на три месяца.

Закон увеличивает штрафы и за другие нарушения. Так, непредоставление в военкомат списка учета граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц - от 350 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Повышаются штрафы и за уклонение от медицинского обследования: теперь они составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. А за умышленную порчу или утрату документов воинского учета штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Неоказание содействия военкоматам

Закон вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Наказание для должностных лиц составит 60-80 тыс. рублей, для юридических лиц - 400-500 тыс. рублей.

Такими же будут штрафы для тех, кто в нарушение своих обязанностей не обеспечил поставку техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

Помимо этого, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных обязанностей. По законодательству в период мобилизации или в военное время в России устанавливается военно-транспортная обязанность. Она распространяется на федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации: пристани, аэропорты, нефтебазы и другие. В целях обеспечения обороны и безопасности страны все они обязаны предоставить государству транспортные средства и другое имущество, находящееся в их собственности. Возмещение возможных убытков, понесенных в связи с таким предоставлением, осуществляется в порядке, определяемом правительством РФ.