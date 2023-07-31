31 июля, 12:14,
обновлено 31 июля, 12:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что атаки отразили в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении успешно отразили за сутки 11 атак ВСУ, в том числе у Белогоровки и Марьинки в ДНР.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

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