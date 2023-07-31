31 июля, 12:15,
обновлено 31 июля, 12:29
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении атаки ВСУ в районе Старомайорского

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация