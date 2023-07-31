МО РФ заявило об отражении атаки ВСУ в районе Старомайорского

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений группировки войск успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино, Орехов Запорожской области.