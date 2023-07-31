31 июля, 12:16,
обновлено 31 июля, 12:35
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о продолжении наступательных действий в районе Куземовки

По данным ведомства, также была успешно отражена атака противника в районе Новоселовского

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Штурмовые отряды российской группировки "Запад" продолжили наступательные действия в районе Куземовки в ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", - заявил Конашенков.

По его словам, была успешно отражена атака противника в районе Новоселовского в ЛНР. "Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-20", - добавил Конашенков. 

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