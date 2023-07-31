В МО РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны также уничтожили 23 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский самолет Су-25, уничтожили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.

Как указал официальный представитель МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 048 танков и других боевых бронированных машин, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 989 единиц специальной военной автомобильной техники.