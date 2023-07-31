31 июля, 12:18,
обновлено 31 июля, 12:39
Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР, в том числе у Краматорска

В Минобороны России сообщили, что нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские военные ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, в том числе у Краматорска.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

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