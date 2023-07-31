31 июля, 12:18,
обновлено 31 июля, 12:31
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ потеряли за сутки более 220 военных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении более 220 военных.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки потери противника на данном направлении составили более 220 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 2 артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы: "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он. 

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