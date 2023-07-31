Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 275 военных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 275 военных, 3 танка, а также гаубицы М109 Paladin, М777 и FH-70.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 275 украинских военнослужащих, 3 танка, 6 боевых машин пехоты, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 3 гаубицы иностранного производства, в том числе М109 Paladin, М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также 2 орудия "Мста-Б" и Д-20", - сказал он.