МО РФ сообщило об уничтожении до 140 военных ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, также силы России отразили две атаки ВСУ у Кременной и Кузьмино

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ у Кременной и Кузьмино в ЛНР за сутки, уничтожено до 140 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. <...> За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское в ДНР, Кузьмино и Кармазиновка в ЛНР.