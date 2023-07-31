31 июля, 12:42
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 военных ВСУ и артсистему М777

В Минобороны России сообщили, что также уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-36

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 военнослужащих украинских вооруженных сил (ВСУ), а также артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отметил он. 

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