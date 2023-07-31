31 июля, 12:39
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили в Запорожской области три диверсионно-разведывательные группы ВСУ

В Минобороны России сообщили, что деятельность диверсионно-разведывательных групп пресечена в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска в Запорожской области отразили атаку ВСУ и уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области отражена атака противника и уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы", - сообщил Конашенков.

"Также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области", - добавил официальный представитель Минобороны РФ. 

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