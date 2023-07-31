Патрушев заявил, что СВО положила начало формирования феномена "мирового большинства"

По словам секретаря Совбеза РФ, победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену - мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена - мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он.