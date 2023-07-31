31 июля, 12:50,
обновлено 31 июля, 12:51
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что СВО положила начало формирования феномена "мирового большинства"

Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

По словам секретаря Совбеза РФ, победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену - мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена - мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

"Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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