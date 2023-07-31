На форуме "Армия-2023" в четвертый раз развернут кластер ВМФ

Основная комплексная экспозиция расположится в павильоне С в составе стенда главного командования Военно-морского флота и стендов предприятий военно-морской промышленности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кластер Военно-морского флота (ВМФ) будет развернут на форуме "Армия-2023" в четвертый раз. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"В рамках работы кластера спланирована научно-деловая программа по насущным вопросам для Военно-морского флота. Эксперты Главного командования, ВУНЦ ВМФ "ВМА" и предприятий промышленности смогут обменяться опытом и обсудить актуальные темы индустрии: направление развития и строительства морской пехоты, обеспечение непотопляемости и пожарной безопасности, создание системы искусственного интеллекта, поддержки принятия решений при управлении силами ВМФ, развитие водолазной техники и подводных технологий, а также пути повышения эффективности подготовки научных кадров", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что основная комплексная экспозиция кластера расположится в павильоне С в составе стенда главного командования ВМФ и стендов предприятий, работающих в интересах военно-морской промышленности. На стенде свои разработки представят не только предприятия ОПК, но и научно-педагогический состав ВУНЦ ВМФ "ВМА", курсанты военно-морских училищ, кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

В пресс-службе также сообщили, что в целях развития военно-морской промышленности Главным управлением международного военного сотрудничества Минобороны РФ и АО "Рособоронэкспорт" организована работа по приглашению иностранных делегаций на форум "Армия-2023".

В сообщении уточняется, что в открытые дни работы форума "Армия-2023" запланировано посещение кластера ВМФ учащимися военно-морских училищ, кадетских корпусов, специализированных школ, и других организаций военно-патриотической и военно-технической направленности, где проходят обучение юноши и девушки, мечтающие о море и желающие избрать профессию военного моряка.

Как напомнили в пресс-службе форума, в прошлом году в КВЦ "Патриот" приехали представители 85 государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня, что подтверждает международный статус форума.

