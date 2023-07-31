Глава Карелии предложил создать госкомиссию по размещению армейского корпуса в регионе

Артур Парфенчиков сообщил, что это позволит решить вопросы безопасности территории и обеспечить успешное развертывание воинского формирования

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил создать государственную межведомственную комиссию по вопросам размещения на территории республики армейского корпуса. С соответствующим предложением он выступил на совещании Совета безопасности РФ под председательством секретаря организации Николая Патрушева, которое проходило в Петрозаводске.

"Считаю необходимым предложить создание государственной комиссии по вопросу размещения на территории республики армейского корпуса с участием заинтересованных федеральных органов власти. Это позволит обеспечить успешное развертывание воинского формирования, решить вопросы безопасности российской территории", - сказал он.

По словам главы Карелии, госкомиссия сможет комплексно решить несколько инфраструктурных вопросов в приграничных районах республики и обеспечить успешное развертывание воинского формирования в соответствии с задачами, поставленными министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Западная граница Карелии совпадает с государственной границей России и Финляндии: ее протяженность составляет 798 км. С 4 апреля Финляндия является членом НАТО. По словам полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, который также участвовал в совещании, с 2024 года в Финляндии планируется размещение военных баз альянса.