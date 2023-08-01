В ходе СВО 43 десантника стали Героями России

Государственных наград удостоены более 36 тыс. десантников

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 36 тыс. десантников удостоены госнаград в ходе специальной военной операции (СВО), 43 из них стали Героями России, в том числе 28 посмертно. Об этом ТАСС сообщил бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов в канун отмечаемого 2 августа Дня "крылатой пехоты".

"В ходе СВО более 36 тыс. десантников удостоены государственных наград, 43 из них - звания Героя РФ, в том числе 28 - посмертно", - сказал он.

По словам Шаманова, "военнослужащие ВДВ удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине на северном, центральном и южном направлениях". "Они следовали тем принципам, по которым сражались в годы Великой Отечественной войны их деды и прадеды - ни шагу назад, стоять насмерть", - добавил он.