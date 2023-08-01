На SJ-100 установят российскую систему предупреждения столкновений в воздухе

Гендиректор АО "Навигатор" Сергей Бабуров отметил, что продолжаются работы, необходимые для получения свидетельства о годности комплектующего изделия

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первая в России система предупреждения столкновений с воздушными судами (СПСВ) будет установлена на самолеты гражданской авиации в 2023 году, в частности на SJ-100 (Sukhoi Superjet 100). Об этом ТАСС сообщили в Институте авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор"), который является разработчиком этой системы.

"Компанией "Навигатор" успешно пройдена проверка SOI#3 "Верификация" по проекту разработки первой в России системы предупреждения столкновений с воздушными судами. Подтверждено выполнение целей и соответствие процессов жизненного цикла требованиям гарантии проектирования", - сказали в институте.

По словам гендиректора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, продолжаются работы, необходимые для получения свидетельства о годности комплектующего изделия. "Так как система сложная и напрямую сопряжена с безопасностью полетов и выполнением ответственных задач, то процесс это небыстрый. Мы планируем, что к концу 2023 изделия будут поставлены на первые серийные самолеты SJ-100", - сказал он.

SOI#3 является третьим из четырех этапов анализа процессов разработки при сертификации изделия для авиации по принятым в РФ стандартам, в том числе международным. Далее следуют этап SOI#4 "Завершение" и квалификационные испытания, подтверждающие соответствие продукта установленным требованиям.

СПСВ - высокоинтегрированная бортовая аппаратура, которая предупреждает пилотов о потенциальной угрозе столкновения и выдает рекомендации по предотвращению опасной ситуации, аналогов такой системы в России нет.