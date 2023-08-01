Дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работино

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, что на запорожском направлении мотострелки пресекли деятельность разведгрупп в районе населенных пунктов Марфополь и Чаривное

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" в течение суток уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, в районе Работина армейская авиация уничтожила боевые машины пехоты и бронетранспортер иностранного производства. Бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация группировки "Восток" поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.

Также на запорожском направлении мотострелки пресекли деятельность разведгрупп противника в районе населенных пунктов Марфополь и Чаривное. "Огнем артиллерии уничтожена буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Веселого, гаубица М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке. Ударными БПЛА уничтожены буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке", - добавил Чехов.

Он также рассказал, что подразделения группировки "Восток" за сутки пресекли выдвижение двух групп ВСУ в районе Урожайного. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы противника в районе Урожайного. Понеся потери, противник отступил", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, западнее Новодонецкого артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки - минометный расчет.

"Ударными БПЛА уничтожены пикап с националистами севернее Новомайорского, два танка в Старомайорском и боевая бронированная машина в районе севернее Урожайного", - добавил он.