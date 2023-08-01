В Минобороны отметили, что начальник Генштаба Вооруженных сил России обратил внимание на своевременное выявление украинских военных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск, который находится на запорожском направлении. Об этом рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук на месте доложил Герасимову о нынешней обстановке, характере действий ВСУ, а также о боевых задачах, которые выполняют российские войска на ореховском тактическом направлении.

В Минобороны уточнили, что начальник Генштаба ВС России во время работы обратил внимание на своевременное выявление военных ВСУ, а также нанесение по ним превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы".