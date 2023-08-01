Российские штурмовики уничтожили две роты ВСУ под Красным Лиманом

Командир штурмового отряда с позывным Катунь рассказал, что штурм участка местности проводился пять дней

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Один из российских штурмовых отрядов в ходе пятидневных боев на краснолиманском направлении в ЛНР уничтожил до 2,5 роты украинских военных. Об этом рассказал журналистам командир штурмового отряда с позывным Катунь.

"Пять дней проводился штурм участка местности. На этом участке уничтожено три опорных пункта противника. Применялись гранатометы, огнеметы, миномет. Все это позволило успешно и скоординировано выполнить боевую задачу. Мы уничтожили до двух с половиной рот противника в течение пяти дней", - рассказал офицер. Также было уничтожено несколько единиц бронетехники.

Между выполнением боевых задач отряд выводится в тыл на отдых и тренировки, которые продолжаются по 12 часов в день с перерывом на обед. Бойцы выкапывают опорные пункты и отрабатывают их штурм.

"Все инструкторы здесь прошли через боевые задачи, прошли через боевые действия. То есть это не теория. Здесь все ведется с практических действий, учитываются ошибки прошлых боевых задач. Здесь они учитываются и отрабатываются. Наша задача - сохранение личного состава, чтобы там никто не растерялся, и здесь как раз к этому идут максимальные действия, чтобы сохранить личный состав и выполнить боевую задачу", - рассказал командир штурмовой роты с позывным Каша.